«التنظيم والإدارة» يعلن عن 5 وظائف قيادية بوزارة الإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز عن حاجة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لشغل بعض الوظائف الخالية، منها وظائف قيادية.

الوظائف المطلوب شغلها وظائف قيادية

«الوطن»، تستعرض تفاصيل وإجراءات التقديم لهذه الوظائف على النحو التالي:

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2 - بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

4- عدد 6 صور شخصية 4*6- صورة البطاقة الشخصية

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/10/02

نهاية الإعلان:2022/11/01

العدد المطلوب:5

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن "1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة.