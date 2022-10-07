أضرار جسدية ونفسية لتعاطي الحشيش.. أبرزها ضمور خلايا المخ وتليف الرئة

أكد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أن مخدر «الحشيش» نـصـف تخليقي ويصنع من القمـم الزهرية لنبات الخشخاش ويتم تعاطيـه عـن طـريـق التدخين بواسطة خلطه بتبغ السجائر أو المعسل.

مخدر الحشيش يحتوي على مادة THC

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي في تقرير نشره على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مخدر الحشيش يحتوي على مادة THC التي تتراكم في المخ فتسبب هلوسة، وأشار إلى أن المخدر له العديد من الآثار السلبية على الصحة الجسدية، وتتمثل فيما يلي:

- انخفاض في ضغط الدم.

- تليف الرئة والإصابة بالربو.

- ضعف القدرة الجنسية.

- ضمور خلايا المخ.

- احمرار دائم في العين.

- فقدان الشهية وسوء الهضم.

تعاطي الحشيش يؤدي إلى تشوه وخلل في الحمض النووي

وأكد أن الأبحاث العلمية أثبتت أن تعاطي الحشيش يؤدى إلى تشوه وخلل في الحمض النووي ما يؤدى إلى أمراض وراثية خطيرة، لافتا إلى أن المخدر له العديد من التأثيرات على الصحة النفسية، ومن بينها الآتي:

- الاكتئاب.

- القلق واضطراب في السلوك.

- قلة النوم.

- الكسل.

- غياب الحافز.

- ضعف التركيز.

- البلادة.

- خلل في إدراك المسافة والزمن

- عدم السيطرة على الآلات والمركبات مما يعرض السائقين للحوادث.

أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن

وأوضح الصندوق، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 8 أشهر من عام 2022، كشفت أن تعاطي المخدرات كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 39.90% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، مشيرا إلى أن أكثر مواد التعاطي هي الهيروين، حيث احتل المخدر المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 31.55 %.

المخدرات التخليقية

ولفت إلى أن مخدر الحشيش يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 30/72%، ثم يليه الترامادول بنسبة 18 %، ثم التعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، لافتا إلى أن المخدرات التخليقية مثل «الاستروكس والفودو والبودر والشابو» جاءت بنسبة 17 %.