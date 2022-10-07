رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.. تعرف عليه

تواصل الجامعات الحكومية بالمحافظات المختلفة استقبال الطلاب الجدد بجميع الكليات المقبولين للسكن بنين وبنات وذلك بعد الدخول إلى رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية ومعرفتها ومن ثم التوجه بعد طباعة الأشعار والتوجه إلى إدارة المدن واستيفاء الأوراق المطلوبة.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية على اللينك التالي https://alzahraa.mans.edu.eg/

انتهاء أعمال الصيانة والاستعدادات بالمدن الجامعية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة التجهيزات وأعمال الصيانة الكاملة بالمدن الجامعية قبل تسكين الطلاب وانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن الطلاب تقدموا عبر الموقع الإلكتروني المخصص وبعد فحص الطلبات يتم الكشف عن رابط الاستعلام عن القبول ومعرفة نتيجة المقبولين ومن ثم التوجه للإدارة لاستكمال الأوراق المطلوبة والالتحاق مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات في هذا الشأن، مؤكدا أن مجلس الجامعة توسع العام الجاري في الخدمات المتاحة للطلاب، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ومن ناحية أخرى تستقبل الجامعات للأسبوع الثاني على التوالي منسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وذلك وفقا للخريطة الزمنية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وكذلك استمرار فعاليات الأنشطة المختلفة لجميع المجالات، والتوسع من أعمال أنشطة التنمية المستدامة.