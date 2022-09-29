جدول تسكين الطلاب القدامى والجدد في المدن الجامعية بالمنيا

أعلنت جامعة المنيا جدول تسكين الطلاب القدامي والجدد، من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى «المغتربين» بالمدن الجامعية، للعام الدراسي 2022-2023، حيث يبدأ التسكين من السبت المقبل ولمدة أسبوعين، ومن يتخلف عن الموعد المحدد يسقط حقه في التسكين، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لجامعة المنيا.

جدول تسكين الطلاب والطالبات في المدن الجامعية في المنيا

- السبت 1 أكتوبر، والأحد 2 أكتوبر: تسكين الطلاب والطالبات القدامى والجدد من جميع المحافظات الخارجية بـ المدن الجامعية.

- الإثنين 3 أكتوبر: الطلاب والطالبات المستجدين من محافظة المنيا.

- الثلاثاء 4 أكتوبر: الطلاب والطالبات القدامى من محافظة المنيا مركز العدوة.

- الأربعاء 5 أكتوبر: الطلاب والطالبات القدامى من محافظة المنيا مركز ديرمواس.

- الخميس 6 أكتوبر: الطلاب والطالبات القدامى من محافظة المنيا مركز مغاغة.

- من السبت 8 أكتوبر حتى الخميس 13 أكتوبر: يتم تسكين جميع الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن مواعيد التسكين السابقة، ويسقط حق الطلاب والطالبات المقبولين ولم يتقدموا للسكن خلال مواعيد التسكين المعلنة.

طباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من نظام الزهراء

وقال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إنّ الطلاب والطالبات القدامى والجدد المنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة، عليهم الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية، واعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول من خلال فوري، بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا، والتقدم للسكن حسب الجداول المعلنة للتسكين.