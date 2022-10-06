الجامعات الخاصة: الأسبوع المقبل نهاية التنسيق واستقبلنا 72 ألف طالب

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة و الأهلية و القائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية، أن الأسبوع المقبل نهاية تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2022 على الأماكن الشاغرة بالكليات المختلفة، مؤكداً أن التقديم مستمر من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة ووفقا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

و أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن عدد الطلاب الذين استقبلتهم الجامعات الخاص و الأهلي تجاوز الـ 72 ألف طالب و طالبة، مؤكداً أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة، بكليات الهندسة و الصيدلة و بعض الكليات الإنسانية، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

الجامعات الخاصة

و في السياق ذاته، أكد حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي طلاب الثانوية العامة و ما يعادلها من شهادات من المؤسسات التعليمية الغير معتمدة و التي تدعي انتسايها للتعليم العالي دون سند قانوني.