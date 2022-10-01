بدء تسكين طلاب المدن الجامعية القدامى والجدد في المنيا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم السبت، عن بدء استقبال المدن الجامعية للطلاب المُنطبق عليهم شروط الإقامة المُعلن عنها من الجامعة للإقامة للطلاب والطالبات المستجدين والقدامى من جميع المحافظات ومن محافظة المنيا.

«الإثنين» تسكين المستجدين من أبناء المنيا

تابع «فرحات»، أن جامعة المنيا بدأت اعتباراً من اليوم السبت وغداً الأحد استقبال الطلاب والطالبات القدامى والجدد من جميع المحافظات الخارجية، كما خصصت يوم الإثنين الثالث من أكتوبر لتسكين الطلاب والطالبات المستجدين من محافظة المنيا، وعلى مدار 3 أيام متتالية من الرابع من أكتوبر وحتى السادس من نفس الشهر سيتم تسكين الطلاب القدامى من محافظة المنيا مراكز العدوة وديرمواس ومغاغة، مشيراً إلى أن الجامعة تسهيلا علي الطلاب المغتربين فقد خصصت من يوم السبت 8/10/2022 وحتى الخميس 13/10/2022 تسكين جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد التسكين المقررة.

توفير مكاتب استعلامات لتسهيل إجراءات التسكين

أكد «فرحات» على حسن استقبال الطلاب في المدن الجامعية وتكثيف الجهود لسرعة إنهاء أعمال التسكين في مواعيدها قبل بدء الدراسة، وتوفير مكاتب استعلامات بمقر المدن لتسهيل إجراءات التسكين وإرشاد الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت الخدمات ومتطلبات الإقامة بالمدن الجامعية، طبقاً لمعايير الجودة والنظافة؛ لتوفير بيئة ملائمة ولائقة للطلاب المغتربين خلال فترة إقامتهم بمختلف مراحلهم الدراسية، مشدداً على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير المستمرة.