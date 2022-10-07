انطلاق بطولة شمال أفريقيا لكرة قدم المدارس الأولى بمشاركة 6 دول

انطلقت صباح اليوم، بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، في نسختها الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا باستاد 30 يونيو، وتستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الجاري، برعاية ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية، لتشجيع الطلاب على تبادل الثقافات على المستوى العربي والإفريقي والدولي.

شهد حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، نائبًا عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وفيرون موسنيجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقي، وعبد العزيز الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

هدف البطولة اكتساب ثقافات جديدة وأصدقاء

ورحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، جاء فيها: «من دواعي سرورنا أن تحتضن مصر النسخة الأولى من بطولة شمال إفريقيا، والتي نتمنى أن تؤتي ثمارها من تلاحم طلاب المدارس في مصر مع طلاب المدارس بالدول الشقيقة المشاركة في تلك البطولة، وأن يعودوا إلى بلادهم ولديهم ثقافات جديدة وأصدقاء جدد، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الحقيقي من البطولات العربية والإفريقية، موضحاً أن الدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار واكتشاف ورعاية الموهوبين، وصقل مهاراتهم».

وأكد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام البالغ الذي توليه الوزارة لنشر ثقافة ممارسة الرياضية بين النشء والشباب على مستوى الجمهورية، ومنهم طلاب المدارس والجامعات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وثمن البطولة الإفريقية للمدارس التي يتبناها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إطار التعاون مع الاتحادات المحلية والسعي نحو تطوير قدرات الشباب في كرة القدم، واكتشاف المواهب.

ومن جانبها توجهت الدكتورة إيمان حسن بالشكر لوزير التربية والتعليم ووزير الشباب والرياضة، لرعايتهم البطولة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد لجهودهم في إنجاح هذه البطولة، وتوجهت بشكر خاص للوفود الشقيقة المشاركة، متمنية كل التوفيق لأبنائنا الطلاب في هذه البطولة.

مكانة مصر المحورية في أفريقيا

ورحب عبد الحكيم شالماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا بالحضور، مؤكدًا على مكانة مصر الغالية والمحورية في أفريقيا، ومعربًا عن شكره لدورها في احتضان الطلاب الأفارقة وتنظيمها للبطولة المدرسية تحت العشرين، متمنيًا التوفيق للفرق وللطلاب المشاركين في البطولة.

فيما أكد فيرون موسنيجو السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، أهمية هذا اليوم، وتوجه نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي، بالشكر للقائمين على هذا الحدث لتحقيق الحلم الذي يتمثل في إقامة هذه البطولة، ووجه الشكر للطلاب المشاركين وأولياء أمورهم؛ لثقتهم في «الكاف»، وأعرب عن تقديره وشكره للحكومة المصرية لرعاية برنامج كرة القدم للمدارس الإفريقية، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو أحد المؤسسين الرئيسيين لـ«الكاف».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن البطولة تقام بمشاركة 10 مدارس بنين وبنات من الدول الإفريقية الآتية: «مصر، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، المغرب»، وانطلقت البطولة بمباراة بين فريقي مصر وليبيا للبنات أسفرت عن فوز الفريق المصري (0/5)، ومباراة بين فريقي مصر وليبيا للبنين أسفرت عن فوز الفريق المصري (0/2).

يذكر أن تصفيات بطولة شمال إفريقيا للمدارس لكرة القدم، المؤهلة لبطولة شمال إفريقيا والتي أقيمت تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للكرة القدم، انطلقت في يوليو 2022 إيمانًا بأهمية النشاط الرياضي المدرسي وما له من دور أساسي وفعال في بناء شخصية أبنائنا الطلاب، من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية، فضلًا عن دوره الإيجابي في الارتقاء بسلوكياتهم.