«التعليم العالي»: ختام التنسيق خلال أيام بغلق تسجيل رغبات مختلف الشهادات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على التنسيق، أن الوزارة أتاحت التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لمختلف مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات للطلاب المستنفذين والمتخلفين، وكذلك إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المتخلفين وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حصر بأعداد الطلاب المقبولين

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة للوطن، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يختتم مكتب التنسيق الرئيسي أعمال تنسيق الجامعات بغلق باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، مؤكدا أنه بعدها يجري عمل حصر بأعداد الطلاب المقبولين والكشف عن أعداد المرشحين وفقا للحدود الدنيا التي جرى الكشف عنها.

ضبط ما يزيد على 300 كيان وهمي

وعن مهام عمل لجان الضبطية القضائية، أوضح أن اللجنة تعمل طوال أيام العام للحد من انتشار الكيانات الوهمية من خلال مداهمتها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن اللجنة نجحت منذ تشكيلها عام 2015 في ضبط ما يزيد على 300 كيان وهمي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات.