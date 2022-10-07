«120 كيلو بانجو».. سقوط عصابة مواد مخدرة في قبضة الشرطة بالشرقية

اتخذ أحد الأشخاص وزوجته من قرية العدوة التابعة لمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بعد أن حولا منزلهما لمخزن خاص للاتجار بالمواد المخدرة «هيدرو وبانجو»، ولم يكتفيا بذلك، بل جعلا شخصين آخرين من أبناء قريتهما، ضمن أفراد العصابة، لتوسعة نشاطهما ومزاولته على أوسع نطاق.

وفي صباح أمس، كان الزوج برفقة صديقيه من أفراد العصابة، يروجون لبضاعتهم وبيعها لعملائهم، وفي الوقت ذاته، جرى رصد تحركاتهم ومتابعتهم واستهدافهم، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط الزوج خلال مزاولة نشاطه الإجرامي وزوجته، وعُثر بمسكنهما على كمية من مخدر الهيدرو 25 كجم، وعدة أسلحة نارية.

وجرى القبض على باقي التشكيل العصابي بدائرة قسم ههيا، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البانجو تقدر بـ95 كجم، وعدة أسلحة نارية غير مرخصة وبعض المبالغ المالية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون جنيه ونصف.

الاعتراف بارتكاب الواقعة

وبمواجهة المتهمين الـ4، اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأن المواد المخدرة التي بلغت نحو 120 كيلو، وعُثر عليها بحوزتهم كانت بقصد الاتجار بها، وأن المبالغ المالية متحصلات عمليات بيع سابقة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعليقًا على ذلك، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة «البانجو» مهما اختلفت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتابع «ناجي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «البانجو» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.