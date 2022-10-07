تشييع جثماني طالبين لقيا مصرعهما إثر تصادم «موتوسيكلات» في نبروه بالدقهلية

شيع أهالي قرية نشا بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة طالبين لقيا مصرعهما في حادث تصادم دراجات نارية على طريق «نشا - نبروه»، وهو ما وصفه الأهالي بأنه كان «سباق موتوسيكلات»، وتسبب في مصرع شخصين وإصابة ثالث بإصابات خطيرة وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكأن مأمور مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حاث تصادم بين موتوسيكلات على طريق «نشا - نبروه» ووجود إصابات.

مصرع طالبين وإصابة آخر

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود مصابا واحد ومصرع شخصين أثناء نقلهم إلى مستشفى نبروه المركزي، فيما قرر الأطباء تحويل الثالث إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لاستكمال العلاج هناك لإن إصابته خطيرة.

أسماء ضحايا حادث سياق موتوسيكلات

وبالفحص تبين مصرع كلا من «عبد الهادي ك. و.»، بالصف الأول الثانوي بالدبلوم الفني الصنايع، و«محمود م. ج.»، بالفرقة الأولى تجارة، مقيمان بقرية نشا مركز نبروه.

وأكد شهود العيان أن الوفاة وقعت نتيجة حادث موتوسيكل أليم على طريق نشا، وذلك أثناء سباق موتوسيكلات على الطريق، ما أدي لوقوع الحادث، مشيرين إلى تكرار حوادث سباق الدراجات النارية على هذا الطريق خلال الفترة الأخيرة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين، وتسليمهما لذويهما، وذلك بعد تحرير المحضر اللازم.