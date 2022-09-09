قرية شبرا بخوم بالمنوفية تتشح بالسواد بعد مصرع شابين في حادث موتوسيكل

سادت حالة من الحزن، بين أهالي قرية شبرا بخوم بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بعد مصرع شابين في زهرة شبابهما، في حادث تصادم على طريق «قويسنا - شبرا بخوم»، بعد نقلهما إلى مستشفى قويسنا لمحاولة إنقاذهما وعلاجهما، لكن توفى الشاب محمد شلبى الجدع، 18 عاما، في اليوم التالي للحادث.

وفاة الشاب الثاني وتشييع جنازته

لحق الشاب الثاني يوسف كرم الجزار، 17 عاما، برفيقه في الحادث، بعد يومين من الحادث، وشييع الأهالي جنازته ظهر اليوم، عقب صلاة الجمعة، ودفن جثمانه بمقابر قرية قرية شبرا بخوم، وسط حالة شديدة من البكاء والحزن، على فقدان شابين لم يكملا 20 عاما من عمرهم، داعين الله عز وجل، أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

تفاصيل حادث الموت

أكد على عبد الحميد، أحد أهالي قرية شبرا بخوم، أن الشابين لقيا مصرعهما أثناء قيادة الدراجة البخارية، حيث توفى الشاب الأول عقب الحادث بساعات، وتم دفنه في مقابر القرية، بينما توفى الشاب الثاني متأثرا بإصابته، ودفن اليوم في مقابر القرية، بحضور العشرات من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط حزن أسرة الشابين وجميع الحضور على فقدان زهرة شباب القرية.

الثناء على خلق الشابين

أكد عبد الحميد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشابين كان يعرف عنهما حسن السلوك والمعاملة والخلق طوال حياتهما في القرية، ما زاد الحزن عليهما من الصغير والكبير داخل القرية عند وقوع الحادث، بالإضافة إلى كونهما شبابا صغارا، لا يتعديا سن العشرين.