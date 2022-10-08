مأساة إصابة شخصين في مشاجرة بأوسيم.. «كانوا راجعين بيتهم»

صراخات ترتفع في كل مكان داخل منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، نتيجة اشتباك شخصين مع «عمال الهدد» لأعمال إزالة أحد المنازل، بعد أن وقع بعض الحجارة الصغيرة على أحد الأشخاص «طرف المشاجرة الأول» وزوجته، حال مرورهما بالقرب من أعمال الإزالة، ونقل إثرها إلى المستشفى بإصابات نافذة وجرح في منطقة الوجه.

إزالة أحد المنازل

في مساء يوم الأربعاء، بينما يحل الهدوء، لا يتخلله سوى عمال الهدد خلال إزالتهم لأحد المنازل القاطنة بمنطقة أوسيم، خلال ذلك كان يتوجه أحد الزوجين لمنزلهما، وفي طريقهما كانوا على وشك الإصابة بحجارة الإزالة، فما كان من الزوج إلا أن ينهر العامل ويوبخه على ما فعل، واستمر الزوجان في طريقهما.

بداية المشاجرة

لحظات معدودة وعاد الزوج برفقة قريبه، بعد أن أوصل زوجته لمنزلهما، وعينيه مليئة بالغضب، نشبت بينهما وبين العامل مشادة كلامية ومن ثم تطورت إلى مشاجرة حادة، أصيب فيها الزوج بجرح نافذ في منطقة البطن، بينما قريبه أصيب بجرح غائر في الوجه، نتيجة تعدي العمال عليهما، ونقلوا إثرها إلى مستشفى قصر العيني.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقى مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين صحتها، وألقي القبض على المتهمين.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وأوضح محمد جمال المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون المصري، جرم التشاجر، لذلك فإن عقوبة التشاجر في حالة عدم التصالح هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 20 جنيهًا، ولا تتجاوز 300 جنيه وتزيد العقوبة في حالة إحداث عاهة مستديمة لتصل إلى 10 سنوات.