محمد نور يوجه الشكر لصناع أغنيتة الجديدة «ياه»: «خرجت بأحسن وجه»

طرح الفنان محمد نور أغنيتة الجديدة التى تحمل اسم «ياه» عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور وخاصة أنها تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وحرص الفنان محمد نور، على توجيه الشكر لصناع عمل الأغنية من خلال منشور على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث شارك الجمهور بجزء منها وعلق عليها قائلا: «أغنيه ياه حاليا على YouTube وكل المنصات الموسيقية شكرا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الفني على أحسن وجه المخرجه الكبيرة بتول عرفة وشركه لايف ستايلز ستديوز الشيخ فهد الزاهد كل الشكر والتقدير».

تفاصيل أغنية «ياه» لـ محمد نور

وتعاون الفنان محمد نور في أغنية «ياه»، مع الشاعر محمد شكري وهي من ألحان بينو وتوزيع هادي مسرة وإخراج بتول عرفة وحققت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور بمجرد طرحها حيث وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 70 ألف مشاهدة وتقول كلمات الأغنية:

كان يوم ف حياتي مش هنساه.

بروح احكي بصراحة معاه.

و قلبي يقوله ايه جواه.

و حاسس ايه اتفاجئ.

ان هو كمان في قلبه ليا.

برضه مكان عشان تضحك بقا الأيام.