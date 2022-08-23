محمد نور يتوسط لإنهاء خلاف بيكا مع «الموسيقيين»: أتمنى تقبلوا اعتذاره

قرر الفنان محمد نور التوسط لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، وإنهاء الخلاف الدائر بينه وبين نقابة المهن الموسيقية، والذي تسبب في منع منح بيكا تصريح الغناء في مصر بسبب رسوبه الدائم في اختبارات النقابة.

محمد نور: أعتذر بالنيابة عن حمو بيكا

ونشر محمد نور فيديو اعتذارًا بالنيابة عن حمو بيكا لأعضاء لنقابة الموسيقيين عبر «إنستجرام»، قال فيه «لكل أعضاء نقابة المهن الموسيقية، أخوتنا الكبار، بعتذرلكم بالنيابة عن حمو بيكا».

وأضاف: «حمو لم يكن يقصد الإساءة، وأتمنى أن تقبلوا اعتذاره، أنا هجيبوهلكم ونخلص الموضوع».

رسوب حمو بيكا في اختبارات النقابة

وتابع «نور» قائلا: «أتمنى من الجميع محدش يغلط في الكومنتات، أنا مقدرتش أسمع حد بيقول نفسي أشتغل وأنا محاولش أساعد، وشكرا لمجلس النقابة، وشكرا لأستاذ أحمد رمضان، والمايسترو حمادة أبو اليزيد».

يذكر أن حمو بيكا مُنع من الغناء في مصر بناءً على قرار الفنان هاني شاكر، لرسوبه أكثر من مرة في اختبارات نقابة الموسيقيين، فضلا عن إسائته أكثر لمجلس النقابة.