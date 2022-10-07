بسبب 1600 جنيه.. إصابة شخصين في مشاجرة بمركز الصف

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص، بينهم سيدة، بسبب خلافات مالية، ما أدى إلى إصابتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة في مركز الصف وإصابة شخصين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة لكشف ملابساتها.

المشاجرة بين 4 أشخاص بينهم سيدة

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين نشوب المشاجرة بين 4 أشخاص بينهم سيدة لخلافات مالية وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

أعيرة نارية في الهواء لبث الرعب في النفوس

وكشفت التحريات أن المتهم الثالث في الواقعة كان بحوزته فرد خرطوش، وأطلق به أعيرة نارية في الهواء بالمشاجرة، ليبث الرعب في نفوس الآخرين، وأن الطرف الأول في المشاجرة مسن بالمعاش ومصاب بكدمات في يديه وابن شقيقه أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس.

1600 جنيه وراء نشوب المشاجرة

وتمكن رجال المباحث من تحديد مكان المتهمين ونجحوا في إلقاء القبض عليهم، وبمواجهة الطرفين تبين أن المشاجرة نشبت بسبب مبلغ مالي قدره 1600 جنيه، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

وكشف حسن عبداللطيف، المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، عن عقوبة جنحة الضرب طبقًا لقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن العقوبة يتم تحديدها حسب التقرير الطبي، سواء كانت الإصابة هي جرح سطحي أو قطعي، وأيضاً حسب الآلة المستخدمة في الضرب، سواء كانت حادة أو غيرها، كما أن العقوبة تتوقف على حجم الإصابة، وإذا كانت كدمات وتستجوب أيضاً العلاج لمدة 21 يومًا؛ مشيرا إلى أن العقوبة تتراوح بين السجن شهر حتى عام أو الغرامة.