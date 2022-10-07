نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة.. «لم تظهر حتى الآن»

أكدت الدكتورة لبنى فريد، وكيل كلية التجارة جامعة القاهرة، أن الدراسة انتظمت بالأقسام المختلفة منذ اليوم الأول دون حدوث اي مشكلات، مضيفة ان نتيجة معادله كلية تجارة جامعة القاهرة، لم تظهر حتى الآن، وأن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية هو المسؤول عن موعد ظهورها، مؤكدة أن الكلية ملتزمة في هذا الشأن بقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة.

نتيجة مسابقة امتحانات الدبلومات والمعاهد

وفي إطار متابعة نتائج معادلات الكليات كنتيجة معادله كلية تجارة جامعة القاهرة والهندسة، أعلن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد لطيف نتيجة امتحانات مسابقة الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية للطلاب المتقدمين للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2022/2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس من خلال الرابط: http://ucce.scu.eg/EngCompetitionResults.php.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وفي السياق ذاته، تنتظم الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية بعد انتهاء الإجازة، للأسبوع الثاني على التوالي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.