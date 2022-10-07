بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق كوم حمادة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، على طريق كوم حمادة مركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل على طريق كوم حمادة بمركز بدر، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وجار تقديم الخدمات الطبية وعمل الإسعافات الأولية.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من محمد شعبان الجايح، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، محمد سامي، 18 سنة، طالب، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، حسن فكري محمد، 35 سنة، مصاب بكسر في الحوض، أحمد سعد الزلطة، 25 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ناصر يوسف الهلباوي، 48 سنة، مصاب بكسر في الحوض، جميعهم مقيمون بقرية خربتا التابعة لمركز كوم حمادة.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

ونقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.