«أحياء عند ربهم يرزقون».. قافلة دعوية بالإسكندرية لإحياء ذكرى نصر أكتوبر

انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، وتضم القافلة عشرة علماء من الجانبين، وتتناول: «هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في توضيح منزلة الشهادة والشهداء».

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر ووزارة الأوقاف

وأكد علماء الأزهر والأوقاف أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) أرشد أُمَّتَه إلى المقامات العالية، والمنازل النبيلة السامية؛ لذلك عُني نبينا (صلى الله عليه وسلم) ببيان منزلة الشهادة، وعلوّ مكانتها، وسموّ قدرها.

وأضافوا أن الشهداء أبطال ضحوا بأنفسهم راضين، وبذلوا أرواحهم مطمئنين، لنصرة الدين، وحفاظًا على الوطن، فكان لهم الجزاء الجزيل من رب العالمين، حيث يقول الحق سبحانه: «وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ»؛ وقوله: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ»، «والشهداءُ أحياءٌ عند ربهم يُرزَقون»، أي أحياءٌ في ذاكرة الأمم والأوطان، حيث يقول سبحانه: «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ»، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «أرواح الشهداءِ في أجوافِ طيرٍ خُضرٍ، تسرحُ في الجنَّةِ حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديلَ معلَّقةٍ تحت العرشِ».

كما أوضحوا أنه ولعلو قدر الشهادة تمنى سيدُ الخلق (صلى الله عليه وسلم) الشهادة مرات، حيث ورد في الحديث الشريف: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ»، كما بيَّن (صلى الله عليه وسلم) أن الشهيد يتمنى العودة إلى الدنيا لينال شرف القتل في سبيل الله مراتٍ ومرات، يقول (صلى الله عليه وسلم): «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شيء غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ».

مشاركة أسر الشهداء مشاعرهم

كما أشاروا إلى أن من هدي نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) مشاركة أسر الشهداء مشاعرهم، ومواساتهم المادية والمعنوية، وتبشيرهم بدرجات الشهادة العالية ومنازلها الرفيعة، فعن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِي: «يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، قَالَ: أَفَلا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللَّهُ بِهِ أَبَاكَ؟، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا، فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ، قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)».

وتابعوا عندما استُشهد سيدُنا جعفر بن أبي طالب أمهلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أهلَه ثلاثةَ أيام، ثم أتاهم فقال لهم: «لا تَبْكُوا على أَخِي بعدَ اليومِ، ثم قال: ادعوا إليَّ بني أخي، وخاطبهم قائلًا: أمَّا محمَّدٌ فشَبيهُ عمِّنا أبي طالبٍ، وأمَّا عبدُ اللهِ فشَبيهُ خَلْقي وخُلُقي، ثمَّ قال: اللَّهمَّ اخلُفْ جَعفَرًا في أهلِه، وبارِكْ لعبدِ اللهِ في صَفقةِ يَمينِه»، ثم جاءَت زوجة الشهيد سيدنا جعفر فذكَرَتْ لرسول الله يُتْمَ أولادها، فقال لها (صلى الله عليه وسلم): "العَيْلَةَ- أي: الفقرَ- تَخافينَ عليهم، وأنا ولِيُّهم في الدُّنيا والآخرةِ؟».

ذكرى النصر والمولد النبوي

وأكدوا أن من جميل أقدار الله أن توافق ذكرى انتصارات أكتوبر شهرَ ربيع الأول الذي نحتفي فيه بمولد الحبيب المصطفى، لتكون فرصة سانحة لتذكيرنا بهدي نبينا في تكريم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض والوطن، وارتقوا بأرواحهم إلى الله وفازوا برضوانه، وللتذكير بفضل ومكانة مَن يسهرون على أمن الأوطان وأمانها، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله»، ويقول (صلى الله عليه وسلم): «أَلا أُنَبِّئُكُمْ بليلةٍ أفضلَ من ليلةِ القدرِ؟ حارِسُ الحَرَسِ في أرضِ خَوْفٍ لعلَّهُ ألَّا يرجعَ إلى أهلِهِ».

ولفتوا إلى أن الوفاء لتضحيات شهدائنا يتطلب أن يكون كل واحدٍ منّا جنديًّا لهذا الوطن في مجاله، وأن يبذل أقصى طاقته في خدمة هذا الوطن العظيم، وأنْ نقف صفًّا واحدًا وعلى قلب رجلٍ واحدٍ خلف جيشنا وشرطتنا وسائر المؤسسات الوطنية، راجين من الله الشهادة في سبيل الحق، حيث يقول نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».