قانوني يوضح عقوبة الأم المتهمة بإلقاء طفليها من شرفة المنزل في حلوان

ارتطام قوي وعنيف، هزّ مسامع أهالي منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وارتطمت معه قلوبهم، هرعوا للخارج لمعرفة سبب هذا الصوت العنيف، لتحل على وجوههم الصدمة وسرعان ما تحولت للحزن على الطفلين الصغيرين، 12 عاما، 8 سنوات.

شاهد الأهالي الطفلان يتألمان، بعدما ألقتهما والدتهما من شرفة منزلها بإحدى الشقق السكنية في الدور الثاني بالمنطقة ذاتها، معللة بذلك بأنها تمر بحالة نفسية سيئة للغاية.

العقوبة المتوقعة للأم المتهمة

وأكد الخبير القانوني محمد ثابت، أنّ العقوبات فيما يتعلق بجميع جرائم القتل، تنص على أن كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، وهو ما نص عليه القانون في المادة 230 من قانون العقوبات، مشيرا إلى أن تلك العقوبات لم تطبق على المريض العقلي.

وتابع «ثابت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنّه في حالة المريض العقلي، فإن المشرع يجعل المرجع في تحدي العقوبة هو تقرير الصحة النفسية بعد إخضاع المتهم أو إيداعه بإحدى المصحات النفسية لفترة من الزمن، حتى لا يدّعي كل صاحب جرم مرضه نفسيًا أيًا كان نوع المرض، لذلك يجرى إيداعه في إحدى دور الرعاية النفسية لمدة 45 يومًا على الأقل، لتحديد مدى صحة قواه النفسية والعقلية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من بعض الأهالي بسقوط طفلين من الطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بمنطقة الأطلس التابعة لدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحتها.

وبالفحص والتحريات تبين إصابة الطفلين «ياسمين. و» التي تبلغ من العمر 12 عاما، وشقيقها «محمد» صاحب الـ8 سنوات، إثر سقوطهما من الطابق الثاني، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة بجسدهما، وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفلين تعاني من أزمة نفسية، وهي وراء ارتكاب الواقعة بإلقائهما من شرفتها بالطابق الثاني.