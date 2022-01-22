عميد تجارة حلوان عن واقعة الطالبة أسيل: «راسبة ولسه في الفرقة الثالثة»

كشفت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة جامعة حلوان، تفاصيل واقعة «أسيل»، الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة حلوان، وحقيقة رسوبها وعدم إخطارها بنتائج تحقيقات واقعة الشغب التي قامت بها العام الماضي، وقبول تسجيلها بالفرقة الرابعة وإبلاغها وقت امتحانات الفرقة الرابعة بأنها مازالت مقيدة بالفرقة الثالثة.

وقالت «عميد تجارة حلوان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حقيقة الموضوع وما تم تداوله من قبل الطالبة لا أساس له من الصحة والموضوع خطأ، والطالبة اكتسبت حقوق ليس لها».

«أماني»: أخطرنا الطالبة أكثر من مرة بشأن استئناف التحقيقات

وأوضحت عميد كلية التجارة جامعة حلوان، أن الطالبة وقع عليها العام الماضي عقوبة رسوب ترم كامل نتيجة تحقيقات محضر شغب، لافتة إلى أن العقوبة الموقعة نتيجة استدعائها 3 مرات لحضور التحقيقات ولم تحضر، مشيرة إلى أنها تقدمت باستئناف على الحكم وبالتالي تم التخفيف إلى رسوب مادتين فقط.

ونوهت أن الفترة التي بدأت تستأنف فيها الحكم كان بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أنها كانت معها مادة تخلف سابقة، مشيرة إلى أنه وفقا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية أي طالب يحمل 3 مواد تخلف، لا يحق له الانتقال للفرقة الأعلى.

عميد الكلية: اكتفينا برسوبها في مادتين فقط

وأشارت عميد الكلية إلى أن الكلية أخطرت الطالبة 3 مرات وقت الواقعة، منوهة إلى أنها قامت بدفع مصروفات الفرقة الرابعة 9 يناير الجاري بعد علمها بحكم الاستئناف، مؤكدة أن الموضوع به العديد من المغالطات التي تقوم بها الطالبة وادعاءاتها الكاذبة تجاه الكلية والامتحانات.

وأوضحت أن الطالبة راسبة ومقيدة حاليا في الفرقة الثالثة، ولا يمكن الانتقال إلى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز العام الماضي له، مؤكدة أن الكلية تحتفظ بكافة الأوراق والمستندات التي توضح موقف الطالبة.