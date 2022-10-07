انطلاق زفة المولد النبوي بأسوان ورفع الرايات والأعلام وتوزيع الحلوى

انطلقت زفة المولد في شوارع محافظة أسوان وفي 5 مراكز «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو»، بعد عصر اليوم الجمعة في الليلة الختامية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، وجرى توزيع الحلوى والعصائر على المشاركين في الزفة.

رفع الرايات والأعلام في أسوان

احتفلت 35 طريقة صوفية في محافظة أسوان، بالليلة الختامية للمولد برفع الرايات والأعلام أمام ساحاتهم المنتشرة في مراكز المحافظة الجنوبية أسوان وتحرك البعض بطريقة فردية إلى مقر أرض المعارض بمنطقة المسلة التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، حيث احتفلت ما يزيد عن 20 طريقة صوفية في خيام تابعة لها داخل هذا التجمع الكبير الذي حضره الآلاف من أهالي محافظة أسوان ومحافظات الصعيد القريبة.

عبدالعزيز: احتفالات المولد النبوي استمرت 12 يوما

وقال الشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف السابق بأسوان، وشيخ الطريقة الميرغنية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاحتفالات بدأت منذ مطلع شهر ربيع الأول لمدة 12 يوما متواصلين، وكل طريقة صوفية تحتفل بنظامها سواء الاستماع لآيات القرآن الكريم، أو المدائح النبوية الشريفة، والإنشاد الديني، سواء لأبناء الطريقة أو كبار مشايخ الصعيد.

وتابع «عبد العزيز»، منطقة أرض المعارض اليوم ستحتضن واحدة من أكبر التجمعات في الصعيد وهي الليلة الختامية للمولد، حيث يأتي لهذا المكان كل عام آلاف المحبين من أهالي الصعيد ينشد الشيخ ياسين التهامي في خيمة الطريقة الرفاعية، كما ينشد الشيخ أمين الدشناوي في خيمة الطريقة السعدية.