للمرة الثالثة.. بلقيس تطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية

طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي أحدث أغنياتها «مزاجنجي» في تعاونها الأول مع حمدي بدر والملحن تامر حسين والشاعر الغنائي ملاك عادل.

أخذت بلقيس فتحي إلى الجمهور المصري في اللون الشعبي المودرن، وهو الشكل الموسيقي الذي أحبه المصريين، خاصة أن أغانيتها تتميز بجمل إيقاعية دسمة، لذلك كانت حريصة أن تصور الأغنية في مصر خلال الشهر الماضي، والتي تمت على مدار يومان بمنطقة سفح الأهرامات وداخل «فلوكة نيلية» على يد المخرج على أبو طالب.

تفاصيل أغاني بلقيس باللهجة المصرية

قدمت بلقيس فتحي العديد من اللهجات العربية في أغنياتها التى صدرت على مدار السنوات الماضية، ومزاجنجي هي ثالث أغنية باللهجة المصرية تطرحها خلال عام واحد فقط بعد «دبلوماسي» في موسم الصيف الماضي، « ونتدلع» منذ ثلاثة أشهر.

كلمات أغنية «مزاجنجي» لـ بلقيس

تتناول كلمات الأغنية المشاكل التي تواجه الرجل والمرأة بشكل دائم في العلاقات العاطفية فكل منهما يرى الآخر مزاجنجي.

وتقول كلماتها: «المزاجنجي المتدلع الشوق عمال فيا يولع يوم مع قلبي ويوم يتمنع طلع عيني المزاجنجي.. المزاجنجي الواد الرايق المتدلع المتعايق يا سلام لما يكون باله رايق»

بلقيس فتحى حضرت إلى مصر من أجل الاستعداد للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر المجيد، من خلال حفل غنائي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي ثاني مشاركتها فى احتفالات الدولة المصرية بنصر أكتوبر بعد أن شاركت العام الماضي في الذكرى الـ48 لنصر أكتوبر في حفل ضخم داخل مركز المنارة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك معها عدد من المطربين فى أوبريت «كمل عبورك».

يذكر أن بلقيس فتحي تعاونت لأول مرة في أغنية مزاجنجي مع كرافت ميديا لحمدى بدر وسوني ميوزيك العالمية.