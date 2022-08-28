بلقيس تتألق في حفلها بدبي تحت شعار كامل العدد

قدمت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي، ختام سلسلة حفلات beat the heat في دبي تحت شعار كامل العدد، في حضور جماهيري كبير من جميع أنحاء الوطن العربي.

وتفاعل الجمهور مع أغنيات بلقيس، وتبادل معها الغناء على مدار ساعة ونصف، خاصة أنها صعدت على خشبة المسرح بغناء «انتهي»، ثم أدت عددا كبيرا من أغانيها التي رددها الجمهور معها، وهي: «حالة جديدة، مجنون، هوى، دبلوماسي»، والغزالة رايقة.

جمهور بلقيس يرقص معها

وصعدت إحدى الفتيات من جمهور بلقيس على المسرح، وشاركتها الغناء والرقص على أنغام الدبكة.

واستطاعت بلقيس أن تخطف الأنظار وتكون موضع اهتمام كبير مؤخرا في مجال الأزياء، لذلك كان ظهورها في الحفل بفستان مميز قصير باللون الفوشيا يحمل توقيع فالنتينو، وكانت الإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد.

وعبرت بلقيس عن سعادتها بخروج الحفل بهذا النجاح، من خلال الحضور الجماهيري الكبير، والتنظيم الجيد الذي ساهم فى خروج الحفل بهذا الشكل المرتب.

وأكدت الفنانة الإماراتية، في بيان صحفي، أنها تشرفت هذا الموسم الصيفي بتقديم سلسلة حفلات لجمهورها، وكانت على تواصل دائم معهم، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلانها عن عدد من الحفلات، التي من المقرر أن تقدمها حتى نهاية العام الجاري.

من جهة أحرى، تستعد بلقيس خلال أيام لتسجيل الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، التي سيعلن عنها «فيفا» قريبا.

أغنية بلقيس الجديدة

يذكر أن بلقيس انتهت الأسبوع الماضي من تصوير أحدث أغنياتها باللهجة المصرية، في أكثر من منطقة داخل القاهرة والجيزة، وهي «مزاجنجي»، من كلمات الشاعر ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، في أول تعاون مع المنتج حمدي بدر، ومن إخراج على أبو طالب، في ثاني تجاربها معه، بعد أغنية «دبلوماسي» في الصيف الماضي.