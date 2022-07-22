بلقيس تشعل حفلا كبيرا فى الرياض بحضور 16 ألف متفرج

أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض، وشهد الحفل تواجد جماهيري كبير تخطى الـ16 ألف متفرج من جمهورها بالسعودية والوطن العربي، وهو الحضور الأكبر جماهيريا في موسم «الجيمرز».

بلقيس تحقق أكبر حضور جماهيري في موسم الجميرز

وأشعلت بلقيس حماس الجمهور منذ صعودها على المسرح من خلال مشاركتهم لها بالغناء في أكثر من أغنية؛ حيث بدأت بلقيس فقرات الحفل بتقديم أغنية انتهى وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم قدمت على مدار أكثر من ساعة باقة من أجمل أغانيها من بينهم أغنيات ألبومها الأخير حالة جديدة وعدد من أغنياتها القديمة التى اشتهرت بها مثل زي هوى ودقوا خبيتي و إختتمت الحفل بأغنية فوق هام السحب .

بلقيس أحيت حفلا في القاهرة خلال عيد الأضحى

وكانت بلقيس قدمت مؤخرا حفلا غنائيا في مصر ضمن احتفالات ليالي عيد الأضحى وذلك ضمن خريطة حفلاتها في مصر وعدد من الدول العربية خلال موسم الصيف .

وتستعد بلقيس خلال الفترة القادمة للإعلان عن مشروعاتها الغنائية الجديدة التي تضع لمساتها النهائية عليها .وكان آخر أعمال بلقيس الغنائية أهل العشق التى شاركت الغناء مع كاظم الساهر بجانب إصدارها ثانى أغانيها باللهجة المصرية ونتدلع في بداية موسم الصيف وحققت رواجا علي منصات التواصل الاجتماعى وموقع يوتيوب.

يذكر أن بلقيس كانت قد طرحت مع والدها أغنية خلال شهر رمضان الماضي.