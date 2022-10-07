تردد قناة الوطنية التونسية 1.. تابع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

تصدر تردد قناة الوطنية التونسية 1 اهتمامات جمهور الكرة، بعد إعلانها اليوم بث مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دور ذهاب الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.

وفيما يلي نعرض موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري وتردد قناة الوطنية التونسية 1 الناقلة للمباراة، في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وتذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت تونس، بينما يكون في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 6 مساءً بأبو ظبي.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania

ولعشاق الساحرة المستديرة يمكنهم تنزيل تردد قناة الوطنية التونسية 1 من خلال ضبط تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الآتي:

التردد: 10796.

استقطاب عمودي

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات SD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 watania

بينما يكون تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:

التردد: 12643

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الوطنية التونسية 2

ويمكن ظبط القناة على القمر الصناعي يوتلساب 7 HD يجب ضبط القناة كالآتي:

التردد: 11657.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: يوتلساب 7 HD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي بدر HD

التردد: 12643

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: بدر HD

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي يوتلسات 7

التردد: 11657.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: يوتلسات 7

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على القمر الصناعي هوت بيرد

أما على القمر الصناعي هوت بيرد يمكن ضبط تردد القناة كالآتي:

التردد: 12149

استقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: هوت بيرد