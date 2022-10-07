أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7 أكتوبر في الأسواق

تصدرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم محركات البحث، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري 17928 جنيهًا، بينما وصل سعر الأسمنت الرمادي نحو 1482 جنيها للطن، وذلك وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتقدم «الوطن»، في التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، وفق النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم

واستقر متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع اليوم، في الشركات المختلفة، فسجل في العتال نحو 17800 جنيه، وفي مصر ستيل اليوم 17200 جنيه للطن، بينما وصل في حديد المصريين اليوم 17550 جنيها للطن، ووصل حديد عطية اليوم لـ17 ألف جنيه للطن.

سعر طن حديد عز

واستقر سعر طن حديد عز اليوم عند 18100 جنيه للطن، وفي شركة سرحان سعر الطن 17 ألف جنيه، ووصل سعر الطن في بشاي اليوم لـ18 ألف جنيه، بينما المعادي والكومي سجل نفس السعر وهو 17 ألف جنيه، بينما حديد العشري اليوم 17100 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم

واستقر سعر طن الأسمنت المسلح اليوم، حيث سجل في الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف نحو 1390 جنيهًا، بينما في مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيها، ووصل سعر الطن في حلوان بسعر 1455 جنيهًا، وجاء سعر أسمنت وادي النيل بسعر 1400 جنيه.

وفي الشركة العربية للأسمنت «المسلح» وصل سعر الطن نحو 1455 جنيهًا، بينما الأسمنت «النصر» بسعر 1430 جنيهًا، وسجل لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها، وفي شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1500 جنيه.

وكان سعر طن البليت «المادة التي تدخل في صناعة الحديد» نحو 525 دولار للطن، ومتوسط سعر حديد التسليح عالميا 555 دولار للطن، وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء.