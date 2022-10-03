أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 في الأسواق

انخفاض طفيف شهدته أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في الأسواق حيث سجَّل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 17839 جنيها مقابل 17974 جنيهًا أمس، بينما سجل سعر طن الأسمنت الرمادي سجل 1461 جنيها مقابل نحو 1468 جنيهًا أمس، وفق ما ذكرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتنشر «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلية، وفق النشرة السعرية لشعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في السوق المحلية

وتراوح سعر طن الأسمنت، بين 1390 و1500 جنيه، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف نحو 1390 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيها.

- أسمنت حلوان بسعر 1455 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1400 جنيه.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1455 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1430 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1500 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم

وفي السوق المحلية استقر سعر طن الحديد المسلح، لتسجل الأسعار في الشركات المختلفة كالآتي:

- حديد العتال نحو 17800 جنيه.

- حديد عطية اليوم 17 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 17550 جنيها للطن.

- حديد عز اليوم 18100 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 17200 جنيه للطن.

- شركة المراكبي سعر الطن 15750 جنيهًا.

- حديد بشاي اليوم 18 ألف جنيه للطن.

- حديد المعادي بسعر 17 ألف جنيه.

- حديد الكومي بسعر 17 ألف جنيه.

- سعر حديد العشري اليوم 17100 جنيه للطن.

يشار إلى أن سعر حديد التسليح والبليت قد ارتفع عالميًا ليصل سعر الطن الخام لنحو 98 دولارا، بينما تباين سعر مربعات الصلب «البليت» ما بين 530 إلى 630 دولارا، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية.