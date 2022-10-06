أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 7 أكتوبر 2022

تحرك طفيف شهدته أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس، في السوق المحلي، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري 17879 جنيهًا، بينما وصل سعر الاسمنت الرمادي نحو 1478 جنيها للطن، وذلك وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

وفيما يلي، ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم في السوق المحلي، وفق النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بشكل يومي.

سعر طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن الحديد في السوق المحلية اليوم، في الشركات المختلفة كالآتي:

- حديد العتال نحو 17800 جنيه.

- حديد عطية اليوم 17 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين اليوم 17550 جنيها للطن.

- حديد عز اليوم 18100 جنيه للطن.

- شركة مصر ستيل اليوم 17200 جنيه للطن.

- شركة سرحان سعر الطن 17 ألف جنيه.

- حديد بشاي اليوم 18 ألف جنيه للطن.

- حديد المعادي بسعر 17 ألف جنيه.

- حديد الكومي بسعر 17 ألف جنيه.

- سعر حديد العشري اليوم 17100 جنيه للطن.

سعر طن الاسمنت اليوم

بينما استقر سعر طن الأسمنت، ليحافظ على نفس قيمته السعرية منذ الأسبوع بدون أي اختلاف، ويتراوح سعر الطن بين 1390 و1500 جنيه، لتسجل متوسط الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف نحو 1390 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1390 جنيها.

- أسمنت حلوان بسعر 1455 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1400 جنيه.

- الشركة العربية للأسمنت «المسلح» بسعر 1455 جنيهًا للطن.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1430 جنيهًا.

- لافارج للأسمنت «المخصوص» سجل سعر الطن 1440 جنيها.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1500 جنيه.

يشار إلى أن في نهاية سبتمبر الماضي سجل متوسط سعر طن البليت «الماد التي تدخل في صناعة الحديد» نحو 525 دولار، ومتوسط سعر حديد التسليح عالميا 555 دولار، وفق موقع بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء.