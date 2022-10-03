أسعار خام الحديد تتراجع لأدنى مستوى منذ 10 أشهر

انخفضت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من محتوى الحديد لتسليمها لميناء تيانجين إلى 98 دولارًا للطن، وهو ما يعادل أدنى مستوى في 10 أشهر خلال سبتمبر، وسط مخاوف أخرى من انخفاض الطلب على الصلب والمدخلات الصناعية في الصين.

في حين أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي من NBS إلى ركود واسع النطاق، وأظهر مقياس Caixin لمديري المشتريات الأوسع نطاقاً إلى انخفاض غير متوقع ومتسارع عن الشهر السابق.

مخاوف فشل التحفيز

واستعادت البيانات المقلقة المخاوف من فشل بدء التحفيز الحكومي في تحقيق انتعاش كبير في النشاط الاقتصادي بعد التقنين الضعيف للطاقة وعمليات الإغلاق الصارمة لفيروس كورونا.

وأشارت التوقعات إلى إمكانية استمرار الطلب على المدخلات الصناعية ضعيفًا من الدعم الذي حظي به انخفاض مخزونات الصلب على أسعار خام الحديد.

وفي الأسبوع الأول من أغسطس الماضي، سجلت أسعار خام الحديد 111 دولارا، وهو ما جاء بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجَّلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

تضم قائمة أكبر منتجي خام الحديد الصين وأستراليا والبرازيل، بينما تليهم في القائمة الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.

وبلغت أسعار خام الحديد أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 229.50 في مايو عام 2021، وتشير توقعات مؤسسة «تريدينج كابيتال»، إلى تداول خام الحديد عند 137.81 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، كما تتوقع أن يتم التداول عند 123.34 دولار للطن في غضون 12 شهرًا.

ارتفاع أسعار الخردة

وفقا لبيانات بورصات المعادن العالمية، فقد شهدت أسعار الخردة ارتفاعا في تعاملات 30 سبتمبر الماضي، بنحو 19 دولارا، وسجلت 369 دولارا للطن، وهي أسعار تظل أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.