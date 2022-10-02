تراجع أسعار خام الحديد وارتفاع الخردة 19 دولارا في الطن

شهدت أسعار مدخلات صناعة الحديد والصلب تحركات ملحوظة في بعضها واستقرارا في البعض الآخر، وبحسب بيانات بورصات الصلب العالمية فقد شهدت أسعار خام الحديد ثباتا للأسبوع الثالث، فيما تحركت أسعار الخردة صعودا بعد استقرار نسبي، وهو ما يأتي على خلفية تزايد مخاوف الركود العالمي نتيجة تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكشفت البيانات أن أسعار الخردة بلغت 369 دولارا للطن في تعاملات 30 سبتمبر، وهو السعر الذي يزيد عن تعاملات سابقة في بداية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته، والذي بلغ 350 دولارا للطن، ما يعني زيادة الطن بنحو 19 دولارا.

ورغم الزيادة، لكن الأسعار تظل أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.

تراجع طفيف لخام الحديد

وفيما يتعلق بأسعار خام الحديد فقد سجلت تراجعا طفيفا، إذ بلغت 96 دولار طن، مقارنة بنحو 98 دولارا في أول الأسبوع الماضي، مقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجَّلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

وفيما يتعلق بأسعارمربعات الصلب «البيليت» فقد تراوح السعر ما بين 520 – 625 دولارا للطن، وهي أسعار لم تبتعد كثيرا عن أسعار أول الأسبوع الماضي، لكنها تظل أسعار مرتفعة إذا ما قورنت بمتوسط السعر في آخر يوليو، حيث تراوح وقتها بين 525 – 680 دولارا للطن.

وهبطت أسعار حديد التسليح نسبيا بنحو 10 دولارات للطن، حيث تراوحت بين 680 – 700 دولار للطن، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 690 - 710 دولارات للطن، مقارنة بأسعار الأسبوع الثاني من سبتمبر، التي تراوحت ما بين 670 - 680 دولارا للطن، مقارنة بما تراوح بين 650 - 670 دولارا للطن الشهر الماضي كمتوسط، ومقابل أسعار بلغت ما بين 620 إلى 660 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من يوليو.