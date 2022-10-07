عالم مصري يشارك في اكتشاف علاج لسرطان الدماغ والمخ بالسويد

يوجد 25% من المصابين بسرطان الدماغ تتاح لهم الفرصة للعيش لعام واحد، ويعمل العلماء السويديون حاليا على تطوير العلاج الخاص بعلاج أورام الدماغ وسرطان الثدي، وينضم العالم المصري الدكتور محمد مصطفى الجندي لفريق تطوير العلاج.

إيقاف عمل الخلايا السرطانية

وقال الدكتور محمد مصطفى الجندي، أستاذ بجامعة سويدية، إن سرطان المخ أو الدماغ بشكل عام يعد من أصعب الأمراض التي يحتمل أن يشفى منها المريض، لافتا إلى أن الأبحاث الجارية تستخدم أحدث الوسائل والتقنيات لإيقاف عمل الخلايا السرطانية في الجسد المصاب، وتبين أن تعطيل الخلايا السرطانية يُفقدها القدرة على الانقسام ويؤدي لوفاتها، وذلك من خلال تقنيات تشبه التعديل الوراثي بالمواد الكيميائية.

تقنيات التعديل الوراثي وعلاج الأورام

وأوضح «الجندي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC» أن تقنيات التعديل الوراثي تستخدم في جميع أنواع الأورام، ونحن بحاجة للمزيد من الوقت لاستخدام تلك التقنيات في علاج الأمراض، خاصة وأنه يمكن حاليا استخدام العلاج الكيماوي في علاج الأورام، لافتا إلى أن الخطوة التالية ستكون اختبارات سريرية للتأكد من نتائج البحث المعملي، بعد أن يتم إجراء التجارب على حيوانات التجارب أولا، خاصة وأن العلاج يتضمن عدة مراحل متراكبة.

أحدث طرق علاج السرطان

وأشار الدكتور محمد مصطفى الجندي إلى أن الأبحاث جارية في الجامعة على بحث التفاعلات الحيوية في الأمراض السرطانية بشكل عام، ويبحث أيضا حول سرطان الثدي واكتشاف أحدث طرق علاجه، موضحا أن الأبحاث المنشورة من خلال الجامعة تحقق أعلى التصنيفات والتقييمات في على المستوى العلمي.

السيطرة على سرطان الثدي

وأكد العالم المصري أن سرطان الثدي يعد من أبشع وأخطر أنواع السرطانات التي تنتشر في الجسم ومنها الثلاثي السلبي، وتصل نسب الشفاء في سرطانات الثدي إلى 80% حاليا، وأورام الدم وصلت فيها نسبة الشفاء إلى 92% بما يؤكد أن السرطان مرض يمكن علاجه والبحث مستمر للوصول لأفضل نتائج في أقل وقت ممكن.