يعمل على علاج السرطان والأمراض المستعصية.. «أبحاث عين شمس» عملاق تكنولوجيا الأدوية

بقايا أخشاب متهالكة تقبع في «بادروم» كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، تحمل في ثناياها مراحل طويلة من الإهمال، صورة قديمة تغيرت 180 درجة على أرض الوقائع، فـ«البادروم» تحول إلى مركز بحثي يتعامل مع خلايا دقيقة ومركبات كيميائية من قبل نخبة من أساتذة متخصصين مزودين بأحدث الأجهزة إلالكترونية.

نتحدث عن مركز أبحاث اكتشاف وتطوير الدواء بكلية الصيدلة، وهو المختص باكتشاف أدوية تعالج أمراضا شتى على رأسها السرطان، وتم إنشاؤه بعد الحصول على قرار بالموافقة على تأسيس مراكز التميز المقدم من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عام 2013.

معامل مركز أبحاث اكتشاف الدواء

وينقسم المركز إلى مجموعة من فرق العمل البحثية في مجالات اكتشاف الدواء من مصادره الطبيعية وتخليق الدواء والنمذجة الجزيئية وقياس الفاعلية الحيوية، من خلال مجموعة من المعامل المجهزة بأحدث الأجهزة والموارد والمستهلكات.

يقول الدكتور أحمد عصام، مدير المركز: «لدينا ثلاثة معامل رئيسية، لكل معمل أهداف معينة ومزود بأجهزة تكنولوجية بتقنيات عالية، أولها معمل الاستخلاص الذي يتم فيه إجراء الأبحاث العلمية على عينات ذات أحجام كبيرة تصل لـ20 كيلو جرام، وعقب الانتهاء منها، ينتقل الباحث لمرحلة دقيقة في المعمل الثاني الخاص بالتحاليل الدقيقة، لقياس العينات الكيميائية في كل التخصصات العلمية».

وبحسب «عصام» تمر العينات الكيميائية على أكثر من جهاز في معمل التحاليل الدقيقة، كجهاز للمستخلصات النباتية للتعرف على المركبات الكيميائية، وجهاز مختص بتحليل الزيوت العطرية أي المواد الطيارة والبترولية، وجهاز للفصل عالي الكفاءة.

تمر العينات الكيميائية في النهاية على المعمل الثالث المختص بالقياسات الحيوية، لقياس المنتج على الخلايا السرطانية، بعد استكمال القياسات الكيميائية والفيزيائية لقياس التأثير الحيوي لها.

تحليل 600 عينة شهرياً لمختلف الجنسيات

يوضح «عصام»، لـ«الوطن»، أن جميع أجهزة المركز تعمل وفقا لمنظومة تتسم بالتناغم والدقة، مؤكداً أنه يتم إعداد تقرير شهري عن كفاءة الأجهزة وعدد العينات التي تم تحليلها: «بنحلل 600 عينة شهرياً لباحثين في مصر وخارجها».

إجراء دراسات لاختبار مضادات السرطان والفطريات والفيروسات

يقول الدكتور عبدالناصر سنجاب، رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، إن المركز يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها تشكيل فرق بحثية تعمل في مجالات اكتشاف الدواء وتطويره من مصادره الطبيعية «نباتات، كائنات بحرية، فطريات» وتخليق الدواء كيميائياً وإجراء تجارب النمذجة الجزيئية عليها ودراسة الفاعلية الحيوية في مجالات مضادات السرطان والفطريات والفيروسات وعقد دورات تدريبية وورش عمل للباحثين داخل مصر، ومن الخارج في مجالات الاختبارات والقياسات الحيوية.

يؤكد «سنجاب» أن المركز يهتم بتقديم خدمات تقنية للباحثين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي متمثلة في إجراء التحاليل الكيميائية، وتقديم استشارات علمية لوزارة الصحة، وشركات الدواء والمؤسسات العلمية في مجال اكتشاف وتطوير الدواء، إلى جانب عقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات والمراكز البحثية التي تعمل في مجال اكتشاف وتطوير الدواء.

«سنجاب»: ننشر 40 بحثا دوليا

كما أكد أن المركز ينشر سنوياً 40 بحثا دوليا في مجالات دولية، ويقدم الاستشارات العلمية لباحثين من مختلف الجامعات في مصر ودول العالم.