التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في قها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة شاب لقى مصرعه إثر اصطدام قطار به عند مزلقان زكي خلال محاولته عبور شريط السكة الحديد، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لأهله لدفنه.

مصرع شاب إثر اصطدام قطار به في قها

وكان شاب لقى مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان زكي بدائرة قسم شرطة قها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة صرحت بالدفن.

تلقى قسم شرطة قها بلاغًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشاب أثناء عبور شريط السكة الحديد عند مزلقان زكي دائرة القسم، وجرى إخطار مدير أمن القليوبية بالحادث

تحريات مصرع شاب بقها

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع عمر شاب يبلغ من العمر 19عامًا مقيم بقرية أجهور الكبرى دائرة مركز طوخ أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان زكي بقها، وجرى نقل الجثة لمستشفى طوخ المركزي وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.