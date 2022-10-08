مسيرة طويلة لـ50 طفلا من حفظة القرآن في قنا.. احتفالا بالمولد النبوي

مسيرة كبيرة نظمها أهالي مدينة دشنا، لنحو 50 طفلا من حفظة القرآن الكريم في الجمعيات الأهلية والكتاتيب في المدينة، تزامنا مع احتفالات المولد النبوي، الأمر الذي صنع مشهدا لفت أنظار كل الموجدين في شوارع المسيرة، ودفعهم إلى السير بجوار حاملي كتاب الله.

مسيرة قرآنية في قنا

انطلقت المسيرة ليلة المولد النبوي، التي تحل ذكراه اليوم السبت، من أمام منطقة البنك الأهلي في مدينة دشنا، سيرا على الأقدام والأطفال حفظة القرآن الكريم مرتبين في 3 صفوف بجوار بعضهم البعض، ويلتف أمامهم وخلفهم القائمين على الحفل والمواطنين الذين أكملوا معهم المسيرة، تكريمًا لهؤلاء الذين نالوا شرف الشفاعة لحفظهم كتاب الله.

نالت المسيرة إعجاب المواطنين في مدينة دشنا، وخاصة الذين يحتفلون بليالي مولد النبي (ص) في مقام الشيخ جلال الكندي في منطقة العزازية في دشنا، واستمرت المسيرة في السير، والتي جابت شارع البنك الأهلي والمحطة والبوستة، حتى استقرت في مركز شباب العزازية، حيث مكان التكريم.

تكريم حفظة القرآن الكريم في دشنا

وقال جلال العزازي، أحد القائمين على تنظيم مسيرة حفظة القرآن الكريم من الأطفال، إن هذه المسيرة يتم تنظيمها بشكل مستمر، حيث يتم جميع الاطفال حفظة القرآن الكريم سواء أجزاء محدودة أو حفظه كله وتوفير لباس أبيض لهم وحزام أخضر، ومكتوب عليه تكريم حفظة القرآن الكريم، وكُرم الأطفال في ساحة مركز شباب العزازية من قبل رموز المدينة.

وطالب أهالي مدينة دشنا، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاهتمام بالكتاتيب والجمعيات التي تقوم على تحفيظ القرآن الكريم والانتشار في والتوسع في تحفيظ الأطفال لكتاب الله.