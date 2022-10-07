مؤلف «الاختيار 1»: حلقة كمين البرث الأصعب.. وبكيت بعد كتابتها كالمشاهدين

قال السيناريست باهر دويدار، إن كتابته للجزء الأول من مسلسل «الاختيار 1» كانت مهمة صعبة وشاقة، خاصة وأن مساحة الحركة والتعبير كانت ضيقة تماما، وذلك لأن معظم الأبطال الحقيقيين في المسلسل مازالوا على قيد الحياة.

دويدار: قعدت أسبوعين مش عارف أكتب بعد حلقة كمين البرث

وأضاف «دويدار» خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض» وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، والمذاع على شاشة الحياة، أنه وبعد كتابته لحلقة «كمين البرث» في الجزء الأول من مسلسل الاختيار مكث لفترة لا يستطيع كتابه أي شيء في المسلسل، «قعدت أسبوعين مش عارف أكتب بعد حلقة كمين البرث في مسلسل الاختيار، وبكيت بعد كتابتها كالمشاهدين».

دويدار: احتفظ بتسجيلات الجنود الذي كانوا شهود عيان في كمين البرث

تابع: «أثناء عرض الحلقة على شاشات التلفاز بكيت زي المصريين، وخصوصا بعد كتابة الحلقة، ومازالت احتفظ بتسجيلات الجنود الذي كانوا شهود عيان في كمين البرث».

وأكد أن عمله في الصومال أتاح له القراءة، الأمر الذي أثقل من موهبته في الكتابة، حيث أنه دائما ما يستمتع بكتابة الأعمال المخابراتية ودائما ما يعشق توثيق المعلومات، «بعد كتابتي لمسلسلي الاختيار وكلبش كتبت 6 الآلاف كوميدي تماما».

وعن مسلسل «كلبش»، فقد أوضح أن الفنان أمير كرارة هو شخص مريح، وكان يسأله باستمرار عن كيفية الحفاظ على صحته، حيث أنه دائما ما يهتم بصحته.

وعن رأيه في المخرج أحمد نادر جلال، فقال أنه من سلسال عائلة فنية كبيرة حيث أنه يفهم للغاية في الدراما بكافة أشكالها، مختتما: «انتظروا عملي القادم لأنه برا الصندوق».

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع.