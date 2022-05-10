باهر دويدار: «داعش» مرتزقة.. وهدفه خدمة أشخاص

قال السيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار والعائدون، إنه اعتمد على المصادر المفتوحة المعروفة للجميع عند كتابته الجزء الثالث من مسلسل الاختيار وعمد على إضافة جزء خيالي إبداعي، لافتا إلى أن أجهزة الأمنية المصرية تنبهت لعدم انتهاء تنظيم داعش وكانت سابقة لجهات أمنية في دول العالم الأولى التي أعلنت أن داعش انتهت ولكن هذا لم يحدث.

إعادة تدوير داعش

وأضاف «دويدار» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC » مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت إعادة تدوير داعش في دول مختلفة عقب إعلان اختفاءها فترة طويلة حيث دخلوا غرب ووسط إفريقيا وأوروبا الشرقية، لافتا إلى أن داعش تظهر في دول ليست بها ثورة أو موقع جغرافي مهم وهي جماعة وظيفية مرتزقة تعمل على تقديم خدماتها ولكن المقاتل مصور له أنه يدافع عن عقيدة ولكنه يعمل على تحقيق مصالح أشخاص ضد أشخاص.

اعتماد داعش على سلاح الفرجة

وأوضح مؤلف مسلسل الاختيار والعائدون، أن داعش تعتبر مساعد في السوق الأسود للبترول، مبينا أن هذا التنظيم يعتمد على الإبهار لجذب اتباع له، متابعا: «سلاح الفرجة كان مهم وكان بينشر الخوف والرعب في الأماكن اللي موجود فيها عشان يجذب الناس وعشان كده شوفنا إزاي عمليات الإعداد الخاصة بهم كانت متوحشة بدون سبب، وحالة التخويف عندهم كانت أعلى من كل التنظيمات الإرهابية الأخرى، مبينا أن داعش كان لديها دستور خاص به وهو كتاب إدارة التوحش».