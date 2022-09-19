أسعار الملابس الشتوية 2022 في سوق الوكالة.. «الجاكت يبدأ من 75 جنيها»

مع اقتراب نهاية فصل الصيف، وبداية الخريف، يبدأ الكثيرون بالاستعداد بالبحث عن أسعار الملابس الشتوية في سوق الوكالة، والتي تباع بسعر أرخص من المحلات التجارية العادية، كما يمكن الحصول على الملابس من علامات تجارية معروفة جديدة بها بعض العيوب البسيطة، أو المستعملة.

وفيما يلي يعرض موقع جريد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الملابس الشتوية 2022 في سوق الوكالة، ووفق لجولة قامت بها «الوطن» هناك، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الملابس الشتوية 2021

قال أحمد منصور بائع في منطقة الوكالة إن أسعار الملابس الشتوية تختلف حسب القطعة نفسها، بالإضافة إلى إذا كانت تحمل علامة تجارية أو لا، وجاءت الأسعار كالآتي:

الجاكت الجينز سواء رجالي أو حريمي يتراوح ما بين 150 إلى 400 جنيه للجديد، بينما ينخفض سعره ليبدأ من 75 إلى 200 جنيه إذا كان مستعملا.

أما أسعار البلوزات الشتوي ما بين 25 جنيهًا وتصل إلى 280 جنيهًا حسب الشكل والخامة.

بينما سجل سعر الجاكت الصوف الحريمي من 150 وحتى 750 جنيها.

والفستان الشتوي تراوح ما بين 90 إلى 350 جنيهًا.

الجيب الجلد الشتوي بدأ سعره من 120 جنيهًا إلى 900 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجاكت الفرو نحو 200 جنيه.

أسعار الملابس الشتوية في الوكالة للرجال

وأوضح «منصور» إن سعر السويت شيرت الرجال تراوح ما بين 45 إلى 105 جنيهات، ووصل سعر الجاكت الجينز ما بين 180 إلى 470 جنيها.

وتباين سعر البنطلون الجينز ما بين 75 إلى 350 جنيها.

وبدأ سعر الجاكيت الجلد الرجالي من 175 جنيهًا إلى 500 جنيه للجديد، بينما المستعل يبدأ من 100 جنيه ويصل لـ 450 جنيها حسب إذا كان علامة تجارية وحالته.

ويبدأ سعر الترنجات الشتوي للأطفال من 110 إلى 350 جنيهًا، والجاكت الأطفالي بين 150 إلى 470 جنيهًا.