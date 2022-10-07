حزب الجيل: مبادرة «ابدأ» أول خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية أن إطلاق حياة كريمة مبادرة «ابدأ» لدعم وتوطين الصناعات الوطنية هي البداية الحقيقية والجادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل ما يحتاجه المصريين من مستلزمات ضرورية لحياتهم.

وأضاف الشهابي أن عظمة هذه المبادرة التي دعا إليها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل الماضي، وأعلن عن إطلاقها لتطوير الصناعة المصرية «ابدأً»، كمبادرة منه لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.

مبادرة للاعتماد على المنتج المحلي

وتابع رئيس حزب الجيل أن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية معناها أن نعتمد على المنتج المحلي ونقلل من الاستيراد، مشيرًا إلى أنه من نتائج هذه المبادرة تقوية الجنيه المصري في مقابل الدولار.

دعم الحكومة

وأشار إلى تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر,

وطالب الشهابي الحكومة المصرية بضرورة تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم المادي والفني للازم للمتعثرين.