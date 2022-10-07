نبي الرحمة في عيون الغرب.. الأعظم تأثيرا في تاريخ الإنسانية

حظى نبى الإسلام، باهتمام كبير من قبل المستشرقين وأدباء الغرب، فكُتبت مقالات ومدونات وكتب لأجانب ومستشرقين تحدثت عن النبى محمد وأخلاقه وقيمه، ومن بينها كتاب «الخالدون مائة أعظمهم محمد»، من تأليف مايكل هارت، وترجمه للعربية الكاتب الكبير أنيس منصور، الذى يعد من أفضل المؤلفات الغربية التى تحدثت عن النبى محمد وبمثابة وجبة ثقافية دسمة.

مايكل هارت: نجح بشكل مطلق دينيا ودنيويا.. وتمكَّن من توحيد البدو

ورغم أن الكاتب مايكل هارت يحمل ديانة أخرى، إلا أنه فى كتابه وضع نبى الإسلام فى مرتبة أعظم الرجال فى العالم، لأن رسول الله، كما يصف «مايكل»، الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الدينى والدنيوى، قائلاً: هذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذى جعلنى أؤمن بأن محمد هو أعظم الشخصيات أثراً فى تاريخ الإنسانية كلها.

«هارت» قال فى كتابه: لقد اخترت محمد فى أول هذه القائمة ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق فى ذلك، لكن محمد هو الإنسان الوحيد فى التاريخ الذى نجح نجاحاً مطلقاً على المستوى الدينى والدنيوى، فدعا إلى الإسلام ونشره، وهو واحد من أعظم الديانات، وأصبح قائداً سياسياً وعسكرياً ودينياً وبعد 13 قرناً على وفاته فإن أثر محمد لا يزال قوياً متجدداً.

وأضاف: فى الأربعين من عمره امتلأ قلبه إيماناً بأن الله واحد أحد، وأمضى محمد 3 سنوات يدعو لدينه الجديد بين أهله وعدد قليل من الناس، وفى 613 ميلادية أذن الله لمحمد بأن يجاهر بالدعوة للدين الجديد، وكانت الهجرة إلى المدينة المنورة نقطة تحول فى حياة الرسول واكتسب الإسلام قوة ومنعة وأصبح محمد أقوى وأعمق تأثيراً فى قلوب الناس، وفى السنوات التالية تزايد عدد المهاجرين والأنصار واشتركوا فى معارك كثيرة ضد أهل مكة من الكفار وانتهت كل هذه المعارك سنة 630 هجرياً بدخول الرسول منتصراً إلى مكة.

وتابع قائلاً: قبل وفاته بسنتين ونصف شهد «محمد» الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً ولما توفى الرسول كان الإسلام قد انتشر فى جنوب شبه الجزيرة العربية، كان البدو من سكان شبه الجزيرة مشهورين بشراستهم فى القتال وكانوا ممزقين أيضا رغم أنهم قليلو العدد ولم تكن لهم قوة أو سطوة العرب فى الشمال الذين عاشوا فى الأرض المزروعة، لكن الرسول استطاع لأول مرة فى التاريخ أن يوحد بين البدو وأن يملأهم بالإيمان وأن يهديهم جميعاً بالدعوة إلى الإله الواحد، ولذلك استطاعت جيوش المسلمين الصغيرة المؤمنة أن تقوم بأعظم غزوات عرفتها البشرية، فاتسعت الأرض تحت أقدام المسلمين من شمال شبه الجزيرة العربية وشملت الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الفارسية، وهذه الانتصارات الساحقة فى عهد الخليفتين أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم تكن نهاية الزحف العربى والمد الإسلامى فى العالم.

هارت: كان أثر محمد قوياً في تاريخ البشرية

وقال «هارت» فى كتابه: ربما بدا شيئاً غريباً أن يكون الرسول محمد فى رأس هذه القائمة رغم أن عدد المسيحيين ضعف عدد المسلمين وربما بدا غريباً أن يكون الرسول هو رقم واحد فى هذه القائمة بينما عيسى رقم 3 وموسى رقم 16، ولذلك أسباب من بينها أن الرسول قد كان دوره أخطر وأعظم فى نشر الإسلام وتدعيمه وإرساء قواعد شريعته أكثر مما كان لعيسى.. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المسئول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام وأصول الشريعة والسلوك الاجتماعى والأخلاقى وأصول المعاملات بين الناس فى حياتهم الدينية والدنيوية، كما أن القرآن قد نزل عليه وحده وكان أثر القرآن الكريم على الناس بالغ العمق، فعلى المستوى الدينى كان أثر محمد قوياً فى تاريخ البشرية، وكان الرسول -على خلاف «عيسى»- رجلاً دنيوياً فكان زوجاً وأباً وكان يعمل فى التجارة ويرعى الفغنم، وكان يحارب ويصاب فى الحروب ويمرض ثم مات، ولما كان الرسول قوة جبارة فيمكن أن يقال أيضاً إنه أعظم زعيم سياسى عرفه التاريخ.

إمام الدعاة محمد متولى الشعراوى

الرسول حينما دعا بدعوته لم يأتِ بالمعجزة أولاً وإنما قال أنا رسول الله فآمن به قومه وخالفه بعض القوم فجاء القرآن بمعجزة لمن آمن بمحمد حين قال أنا رسول الله.. تاريخه الذى يعرفه قبل أن يقول أنا رسول الله.. حيثيات خديجة فى إيمانها، قالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق.