راغب علامة عن إحسان المنذر: «حقننا مع بعض نجاحات لمدة 10 سنين»

علّق الفنان راغب علامة، بتأثر شديد على تعاونه مع مواطنه الموسيقي اللبناني الراحل إحسان المنذر، موضحًا أنه كان قائد فرقة ستوديو الفن: «هو اللي امتحنني، قالي عاوز تغني إيه، ولما غنيت قالي حلو الاختيار، ولما رحت ستوديو الفن طلبت منه يلحن لي».

وأضاف علامة في ثاني حلقات برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «لحن لي أغاني لبنانية حققت نجاحًا كبيرا في بلدنا وسوريا، مثل عن جد والكتب العتيقة، هذه النجاحات لا تُنسى، وما زالت تعيش مع الجمهور في لبنان».

تعاون ممتد مع إحسان المنذر

وتابع الفنان: «طلبت منه أن يكون رئيس فرقتي، واستمرّ معي لمدة 10 سنوات، ولما كنا في السفر كنا بنطلع ألحان»، وردت عليه أنغام قائلة: «راقي أخلاقيًا وكان من الناس الرائعة، تقابله مرة واحدة يفضل في قلبك على طول».

وواصل راغب علامة حديثه: «كل الاحترام والأخلاق والفن، كان عميق فنيا، ولما يلعب على الأورج أو البيانو كنت بحس باختلاف كبير، كأنه فرقة كاملة، خسرت أخا وصديقا ورفيق دربي».

التعاون مع أحمد فرحات

كما أشاد بالموزع الموسيقي أحمد فرحات، وقال: «سمع لي لحن سيدي الغاليين حبيبي وقلت له حلو، كمان بيغني حلو، وطلبت منه حد يعمل الديمو فبعت لي مدحت خميس وكان شاب صغير وخجلان مني، فقلت له أنت مش هتعمل ديمو بس، أنت هتوزع كمان، ومن يومها مدحت بيقول ليا يا بابا مش راغب، شفت فيه طارق عاكف جديد، نفس طريقة التوزيع واللعب والتفكير».