راغب علامة عن طفولته: ماما ضربت بنت الجيران عشان اتعلقت بيها

تحدث الفنان راغب علامة، عن فترة طفولته، قائلًا: «أنا كنت ولد ذكي وشقي، ماما كان عندها 8 عيال، وكانت كل حاجة بينا، وكلنا كنا قريبين من بعض في الأعمار».

وأضاف علامة في أولى حلقات برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «والدتي كانت حريصة على الاهتمام بكل التفاصيل، كانت ممكن ترضع واحد فينا وتنيم التاني والتالت بتهتم به في نفس الوقت، وكانت مدلعة بابا وماكنش بيعرف يعمل حاجة، ماكنش بيعرف يعمل حتى القهوة».

وتابع الفنان: «لما كنت أتأخر كانت بتراقبني وكنت ابتديت أتعلق ببنت الجيران، لكن ماما نزلت ضربتها وضربتني وقالت لها أنتِ هتبوظي لي ابني».

الحرب الأهلية

وحول العيش في لبنان خلال فترة الطفولة، في فترة الحرب، قال: «بيتنا كان منطقة تماس يعني حرب شوارع وكنا بنشوف المسلحين رايحين جايين، وطلبت من واحد يعلمني على الكلاشنكوف، واتعلمت وضربت بالكلاشنكوف، ولما ماما طلعت من البلكونة لقتني مع أطفال أعمارهم 18 سنة وأنا كنت 14 سنة، ومسكت الجزمة وجريت ورانا عشان خافت عليا».

السفر إلى العراق

وحول سفره إلى العراق، قال: «والدتي كان لها ابن عم ويعمل بالتعهدات، طلبت منه أن يصطحبني إلى العراق ووافق وكنت شغال عامل، رغم أنها كانت مهنة خطيرة، بس كنت شغال وأنا سعيد، وأمي عملت كده علشان كانت عايزة تبعدني عن الحرب، وقالت لي لو رافقت المسلحين هتروح لخالتك في الكويت ومش هتشوف بيروت مرة تانية».