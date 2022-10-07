مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثالث في انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بنزلة الطريق اتجاه الصف بسبب اختلال عجلة القيادة، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من مركز شرطة الصف يفيد تلقيه بلاغ من غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة من أعلى الطريق الإقليمي بنزلة الطريق اتجاه الصف ووفاة شخصين وإصابة ثالث.

اختلال عجلة القيادة

وعقب انتقال رجال الشرطة وفحص البلاغ تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة أحد الأشخاص 55 سنة سائق بالصرف الصحي، وأثناء محاولة سائقها النزول اتجاه الصف اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما أدى إلى سقوطها من أعلى الطريق.

وكان داخل السيارة قائدها وبرفقته «وجدي ج» 55 سنة موظف بالمعاش ومقيم تل حماد دائرة المركز، و«نجله محمد» 30 سنة ومقيم بذات العنوان، حيث لقي اثنان مصرعهما بينهم قائد السيارة وأصيب الثالث، وتم نقل الجثامين لمستشفى الصف المركزي وتم رفع السيارة وإزالة آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.