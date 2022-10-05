إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون 3 أشخاص مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وجاري تقديم الخدمات الطبية، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «رضا.ا.ب» 39 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن، و«جهاد.ح.ع» 34 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد.م.ا» 23 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وجميعهم مقيميون في محافظة الغربية، ونُقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.