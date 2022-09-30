إقبال ضعيف على شواطئ رأس البر في الجمعة الأخيرة قبل بدء الدراسة غدا

شهدت شواطئ مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اليوم في الجمعة الأخيرة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، إقبالا ضعيفا، إذ توافدت بعض الأسر القليلة جدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشواطئ.

المصطافون يودعون شاطئ رأس البر

وودع المئات من المصطافين شواطئ رأس البر، بعد انتهاء المصيف وإعلان الوحدة المحلية لمدينة رأس البر انتهاء خدمات الإنقاذ على الشاطئ بانتهاء آخر ضوء لهذا اليوم وأهابت بالمواطنين عدم نزول البحر.

إقبال ضعيف

وشهدت شواطئ رأس البر، إقبالا ضعيفا من المصطافين ورغم ذلك تم توفير جميع الخدمات اللازمة للزائرين وعلى الشواطئ، وتوفير وسائل الإنقاذ.

وقال وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر، إن المصيف هذا العام شهد خلال الأسابيع الماضية إقبالا كبيرا من المصطافين على الشواطئ المختلفة، نظرا لإرتفاع درجة الحرارة، وعمليات التطوير المكثفة التي تم تنفيذها بالمصيف هذا العام، مشيرا إلى تواجد المنقذين والمسعفين ووسائل الإنقاذ على الشواطئ المختلفة، لإنقاذ أي حالات تتعرض للغرق.

انتهاء موسم صيف 2022 برأس البر

وأكد «الشهاوي» في بيان له انتهاء نهار الجمعة على شواطئ رأس البر بدون حالات غرق، ورفع التجهيزات والخدمات الشاطئية مع آخر ضوء في ختام موسم صيف 2022 حيث شهدت شواطئ مدينة رأس البر؛ إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، إذ مر اليوم على خير بدون حالات غرق.

يشار إلى أنه مع انتهاء غروب اليوم الجمعة وبذلك ينتهي رسميًا موسم صيف 2022 على شواطئ مدينة رأس البر مع رفع كافة التجهيزات والخدمات الشاطئية من إنقاذ وأدوات وخيم تجميع الأطفال التائهين ومهمات ومعدات الإنقاذ والمعدات البحرية، وأهاب الشهاوي برواد المدينة عدم نزول البحر نهائيًا بدءًا من الغد حرصًا على سلامتهم.