التفاصيل الكاملة لمسلسل «الضاحك الباكي».. عمرو عبدالجليل يجسد شخصية «الريحاني»

يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في مسلسل «الضاحك الباكي»، خلال الفترة المقبلة، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر.

عمرو عبد الجليل وشخصية نجيب الريحاني

ويظهر الفنان عمرو عبد الجليل بدور مختلف عن ما قدمه من قبل خلال مشواره الفني؛ إذ يجسد دور نجيب الريحاني.

ويصور الفنان عمرو عبد الجليل معظم مشاهده أمام الفنانة رزان مغربي، التي تلعب دور بديعة مصابني، والعمل من إخراج محمد فاضل.

معلومات عن مسلسل «الضاحك الباكي»

وكان تصوير المسلسل قد تأجل أكثر من عام، بسبب مشكلات إنتاجية، لكن بعد شهور من التحضيرات، بدأ صناع العمل في تصوير المشاهد الأولى، ويقدم العمل صورة مصر في الفترة بين عامي 1900 و1949.

ويكشف المسلسل تفاصيل حياة نجيب الريحاني منذ الطفولة، ويبرز الجوانب الإنسانية والاجتماعية في حياته، والحياة السياسية التي عاشها، خاصة ثورة 1919، والحربين العالميتين الأولى والثانية، ودستور 1923، والاحتلال الإنجليزي لمصر .

عودة المخرج محمد فاضل إلى الدراما

ويعود المخرج محمد فاضل إلى الدراما بعد غياب 10 سنوات؛ إذ اتفق مع شركة العين للإنتاج على تنفيذ مسلسل «الضاحك الباكي» نجيب الريحاني، لصالح الشركة المتحدة، من تأليف الكاتب والإعلامي محمد الغيطي.

وتستعد الشركة المنتجة لتوفير أفضل العناصر الفنية والتقنية، وأحدث أدوات صناعة الدراما العالمية.