التهامي: سميت ابني «الثائر الحق» استجابة لرؤية.. وهدفي إعادة إحياء اللغة العربية

قال المنشد محمود التهامي، إنه أسمى ابنيه ياسين والثائر الحق، متابعا: «أولادنا في العائلة نسميهم بناء على رؤية، فبالنسبة لابني الكبير جاءني والدي وقال لي سمى ياسين لأنه جالي في رؤية، وكان والدي الشيخ ياسين التهامي أيضا في حلقة تليفزيونية يتكلم عن الثائر الحق، وسجله في شهادة الميلاد الثائر الحق».

وأوضح «التهامي» خلال استضافته ببرنامج معكم منى الشاذلي، المذاع على فضائية «cbc»، أن تاريخ ميلاد نجله الثائر الحق هو 11/11/2011، مضيفا أنه أنشأ مدرسة الإنشاد بعد تأسيس النقابة العمالية للإنشاد «اكتشفنا أن الكثيرين من المنشدين في مصر ليسوا على دراية كاملة بفنون المقامات والتواشيح، والمشايخ القدماء في الإنشاد كانوا علماء وليهم علوم ومن خلال مدرسة الإنشاد نعيد فن التواشيح من جديد للحفاظ عليه كموروث ثقافي مصري أصيل مع فن التجويد والنحو وعلم اللغة والصرف والارتجال».

منشد مثقف متكامل في مدرسة الإنشاد

وأشار التهامي إلى أن الهدف من مدرسة الإنشاد هو إخراج منشد مثقف متكامل، متابعا «حتى الآن أخرجنا 5000 منشد مثقف من أبناء المدرسة، وجميعهم نجوم في مجال الإنشاد، والفتيات عندنا في مدرسة الإنشاد أقوى من الشباب في الإنشاد».

مشروع جديد لإعادة بعث اللغة العربية الفصحى

وأكد المنشد محمود التهامي أنه بصدد العمل على مشروع جديد لإعادة بعث اللغة العربية الفصحى بموسيقى متطورة، خاصة وأننا في الآونة الأخيرة تداخلت مع ثقافتنا ثقافات موسيقية أخرى، وأثرت في الهوية واللغة بما حتم ضرورة العمل على إعادة بعث للغة العربية وخاصة بين فئة الشباب».