زراعة 400 شجرة مثمرة في «منشأة سلامة» بكفر الشيخ لزيادة المساحات الخضراء

أصبحت التغيرات المناخية حديث العالم في الآونة الأخير لما لها من تأثير كبير على قطاعات مختلفة ومتنوعة في أمور الحياة منها الاقتصاد الزراعي والسمكي، وكذلك في مجال البيئة والتي تؤثر على دورة الحياة اليومية من خلال حالة الطقس والتي تتمثل في تقلبات مناخية تظهر في ارتفاع شديد في درجات وتؤثر على المحاصيل الزراعية، وعلى جميع مناحي الحياة.

زراعة أشجار مثمرة

ويقول عثمان علي عضو مجلس إدارة بجمعية منشاة سلامة الزراعية، بمحافظة كفر الشيخ، إنهم زرعوا 400 شجرة مثمرة من الجوافة والتين في نطاق قريتهم بمنشأة سلامة؛ لزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة، مؤكدا استمرارهم في هذا الأمر؛ للتغلب على التغيرات المناخية من خلال «اتحضر للأخضر»، وحث المزارعين على الاستمرار في ذلك.

المشاركة المجتمعية

وأكدت الدكتورة لمياء لطفي أستاذ الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، بجامعة كفرالشيخ وعضو اللجنة الوطنية للتغذية، أنّ التغيرات المناخية تدفع دول العالم إلى التكاتف نحو بناء جسر عمل وتلاحم بيئي للتغلب على تلك الظاهرة والتي أصبحت خطرًا داهمًا على اقتصاديات الدول من حيث سلة الغذاء، والاستزراع السمكي وارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

وأوضحت لمياء في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لهما دور مهم وبارز في تفادي تلك الظاهرة الكونية، وذلك من خلال زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة والتي تعود بالنفع على المواطنين، وكذلك إقامة مشروعات زراعية للشباب بالقرى سواء زراعات الأسطح أو استغلال المساحات الفضاء بين المنازل.