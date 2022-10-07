ضبط 184 قطعة سلاح و452 قضية مخدرات وتنفيذ 90 ألف حكم في 24 ساعة

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، في بيان رسمي، مواصلتها حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 184 قطعة سلاح ناري، و452 قضية مخدرات، وتنفيذ 89655 حكما قضائيا متنوعا، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: جرى ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 152 متهم.

مجال تنفيذ الأحكام

في مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 89655 حكما قضائيا متنوعا.

مجال ضبط التشكيلات العصابية

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط تشكيلين عصابين، ضما 4 متهمين ارتكبوا 6 وقائع متنوعة.

مجال ضبط قضايا المخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 452 قضية منها 436 قضية إتجار في المواد المخدرة، و16 قضية تعاطي، بحوزة 501 متهم.