إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك، بمنطقة الكوبري الأزرق، بنطاق محافظة كفر الشيخ، ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات والفحوصات المطلوبة، ويتم متابعة حالتهم بالمستشفى.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 3 مصابين فى حادث تصادم بمنطقة الكوبري الأزرق، مدخل مدينة كفر الشيخ، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام أن المصابين الثلاثة هم مصطفى رأفت عمر، 25 عاماً، مصاب باشتباه كسر بالفقرات واليد اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة، وعبد الله أحمد جمال، 25 عاماً، مصاب بجروح بالرأس وكدمات وسحجات، وعبد الله محمد أحمد ، 24 عاماً، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت جهات التحقيق؛ لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.