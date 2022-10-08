مصرع شاب في حادث مروع على طريق المنصورة.. «نقل» دهست سيارته

لقي شاب مصرعه، في محافظة الدقهلية، في حادث مروع بعدما صدمته سيارة ملاكي كان يستقلها، بسيارة أخرى تحمل آلة عملاقة تستخدم في البناء والخرسانة، «آلة عمل الخوازيق الخرسانية»، على طريق «المنصورة – دمياط» الشرقي، أمام قرية البدالة التابعة لمركز المنصورة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة عامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأخرى نقل محمل عليها آلة عملاقة تستخدم في أعمال الخرسانة، أسفر عن وفاة شابٍ كان يقود السيارة الملاكي.

اصطدام سيارة ملاكي بنقل

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وضباط إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل آلة عملاقة تستخدم في البناء والخرسانة «آلة عمل الخوازيق الخرسانية»، وسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «د ي ر 2398» ملاكي الدقلهية، ودهست الماكينة مقدمة السيارة الملاكي، ما تسبب في مصرع قائد السيارة الملاكي، ويدعى «هشام حسن حسنين غريب» 31 سنة، ومقيم منطقة جديلة بدائرة ثانٍ المنصورة.

رفع آثار حادث المنصورة

وانتقلت رئاسة مركز المنصورة إلى مكان الحادث، ورفعت آثاره من الطريق، وتحرير محضر بالواقعة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأخطرت النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.